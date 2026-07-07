In vista della ripresa degli allenamenti, l’allenatore della squadra ha deciso di puntare su Openda come attaccante principale, anche se attende ancora l’arrivo di Kolo Muani. La rosa resta invariata, nonostante i cambiamenti avvenuti nelle ultime settimane. La società ha confermato che gli allenamenti riprenderanno tra sei giorni. La squadra si prepara a una nuova stagione, con una formazione che mantiene gli stessi giocatori del precedente campionato.

Alla Juventus è cambiato quasi tutto nelle ultime settimane, ma non i giocatori. Luciano Spalletti fra sei giorni riprenderà gli allenamenti e la sensazione sarà quella di essere alla fine della stagione 2025-26 e non all’inizio di quella 2026-27. Eppure sono trascorsi più di quaranta giorni dal derby col Torino che ha condannato i bianconeri all’Europa League. Colpa di un mercato al rallentatore, frenato dalle cessioni che non decollano e dagli acquisti che per il momento non si sbloccano. L’allenatore bianconero non riabbraccerà l’adorato Dusan Vlahovic, che ha salutato la Signora da svincolato, e al suo posto per il momento troverà il 19enne Jeff Ekhator (ex Genoa), ovviamente non il vero erede. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - È una vecchia Signora: Spalletti riparte con Openda, ma aspetta Kolo Muani

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La Juventus riparte dalla stabilità totale

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