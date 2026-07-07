È una vecchia Signora | Spalletti riparte con Openda ma aspetta Kolo Muani
In vista della ripresa degli allenamenti, l’allenatore della squadra ha deciso di puntare su Openda come attaccante principale, anche se attende ancora l’arrivo di Kolo Muani. La rosa resta invariata, nonostante i cambiamenti avvenuti nelle ultime settimane. La società ha confermato che gli allenamenti riprenderanno tra sei giorni. La squadra si prepara a una nuova stagione, con una formazione che mantiene gli stessi giocatori del precedente campionato.
Alla Juventus è cambiato quasi tutto nelle ultime settimane, ma non i giocatori. Luciano Spalletti fra sei giorni riprenderà gli allenamenti e la sensazione sarà quella di essere alla fine della stagione 2025-26 e non all’inizio di quella 2026-27. Eppure sono trascorsi più di quaranta giorni dal derby col Torino che ha condannato i bianconeri all’Europa League. Colpa di un mercato al rallentatore, frenato dalle cessioni che non decollano e dagli acquisti che per il momento non si sbloccano. L’allenatore bianconero non riabbraccerà l’adorato Dusan Vlahovic, che ha salutato la Signora da svincolato, e al suo posto per il momento troverà il 19enne Jeff Ekhator (ex Genoa), ovviamente non il vero erede. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
La Juventus riparte dalla stabilità totale
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