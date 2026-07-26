Spagna la Guardia Civil soccorre gli animali dagli incendi
La Guardia Civil in Spagna ha assistito nel salvataggio di animali coinvolti negli incendi boschivi che hanno causato evacuazioni di massa. Gli interventi hanno riguardato il recupero e la cura di animali rimasti intrappolati nelle aree colpite dalle fiamme. Le operazioni si sono svolte parallelamente agli sforzi per spegnere gli incendi e proteggere le persone. Non sono stati forniti dettagli sul numero di animali salvati o sulle modalità di intervento.
I soccorritori impegnati a domare gli incendi boschivi in Spagna hanno anche contribuito a salvare e prendersi cura degli animali rimasti intrappolati nelle fiamme che hanno devastato il Paese, costringendo decine di migliaia di persone ad abbandonare le proprie case. Nella notte tra sabato e domenica, alcuni membri della GNR, la forza di sicurezza portoghese, hanno soccorso e prestato cure a un cane disidratato, secondo quanto riferito dalle autorità. Gli operatori sono stati visti mentre davano da bere all’animale e lo mettevano al sicuro a bordo di un veicolo di soccorso, allontanandolo da un incendio che divampava nelle vicinanze. Gli incendi boschivi a ovest di Madrid e nella regione spagnola di Valencia hanno costretto 116. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Notizie e thread social correlati
Spagna, la Guardia Civil nella sede centrale del Partito Socialista a MadridAgenti della Guardia Civil sono entrati questa mattina nella sede centrale del Partito Socialista a Madrid, in via Ferraz.
Spagna, la Guardia Civil nella sede del Psoe: altri guai per Pedro Sanchez?La Guardia Civil sta perquisendo in queste ore la sede centrale del Partito Socialista a Madrid.
Temi più discussi: Video. Polizia spagnola evacua residenti per incendio che minaccia case vicino a Madrid; Dj Godzi, un anno dopo. La famiglia: Fu tortura, arrestate quegli agenti; Militari fuori servizio aggrediti mentre seguono la finale del Mondiale al bar; Dj Godzi, la famiglia chiede l’arresto degli agenti.
#Spagna | Incendi | Andalusia: alle 21 del 24 luglio è stato dichiarato estinto il rogo di Los Gallardos che fece 13 morti in provincia di Almería | Castiglia e León: la Guardia Civil ha arrestato una persona per l’incendio di Burgohondo in corso in provincia di Á x.com
Tg3. . Un anno fa, ad Ibiza, moriva #MicheleNoschese, in arte Dj Godzi. Caso chiuso per la Spagna, ma non per la procura di Roma che indaga sulle responsabilità degli agenti della Guardia Civil che intervennero. Il padre torna a chiedere verità e giustizia. # facebook
Immigrare in Spagna con la famiglia reddit
Spagna, tempesta Leonardo: la Guardia Civil salva due cani intrappolati in un seminterrato allagatoLa Guardia Civil spagnola ha diffuso le immagini del salvataggio di due cani rimasti intrappolati in un seminterrato allagato a Benalúa de las Villas, nella provincia di Granada. I militari sono ... rainews.it
Treni deragliati in Spagna, la Guardia Civil: Siamo concentrati a identificare le vittime(LaPresse) La Guardia Civil, in questo momento, è concentrata nell’identificare le vittime dell'incidente che ha coinvolto due treni in Andalusia. Lo ha confermato a LaPresse la portavoce Rosa Reina. ... ilmattino.it