La Guardia Civil in Spagna ha assistito nel salvataggio di animali coinvolti negli incendi boschivi che hanno causato evacuazioni di massa. Gli interventi hanno riguardato il recupero e la cura di animali rimasti intrappolati nelle aree colpite dalle fiamme. Le operazioni si sono svolte parallelamente agli sforzi per spegnere gli incendi e proteggere le persone. Non sono stati forniti dettagli sul numero di animali salvati o sulle modalità di intervento.

I soccorritori impegnati a domare gli incendi boschivi in Spagna hanno anche contribuito a salvare e prendersi cura degli animali rimasti intrappolati nelle fiamme che hanno devastato il Paese, costringendo decine di migliaia di persone ad abbandonare le proprie case. Nella notte tra sabato e domenica, alcuni membri della GNR, la forza di sicurezza portoghese, hanno soccorso e prestato cure a un cane disidratato, secondo quanto riferito dalle autorità. Gli operatori sono stati visti mentre davano da bere all’animale e lo mettevano al sicuro a bordo di un veicolo di soccorso, allontanandolo da un incendio che divampava nelle vicinanze. Gli incendi boschivi a ovest di Madrid e nella regione spagnola di Valencia hanno costretto 116. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Spagna, la Guardia Civil soccorre gli animali dagli incendi

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