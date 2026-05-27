spagna la guardia civil nella sede centrale del partito socialista a madrid

Agenti della Guardia Civil sono entrati questa mattina nella sede centrale del Partito Socialista a Madrid, in via Ferraz. L'intervento è avvenuto all'alba, come riportato da diversi media e anticipato da El Confidencial. Non sono stati forniti dettagli sulle ragioni dell'operazione o sui potenziali esiti. La presenza degli agenti presso la sede del partito rappresenta un intervento di polizia senza precedenti in questa località.

Agenti della Guardia Civil spagnola si sono presentati all'alba di oggi nella sede centrale del Partito Socialista spagnolo (Psoe), in via Ferraz a Madrid, secondo quanto anticipato da El Confidencial e confermato da altri media. Stando a fonti vicine all'inchiesta, citate dalla Cadena Ser, l'operazione è disposta dal tribunale dell'Audiencia Nacional per cercare informazioni nell'ambito di un'inchiesta coperta da segreto istruttorio, diversa dal caso Plus Ultra, relativo al salvataggio finanziario della compagnia aerea, su cui indaga la stessa corte. L'intervento dell'Unità della Guardia Civil... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Spagna, Guardia Civil nella sede del Psoe per possibile finanziamento illecito

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