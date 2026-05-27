Spagna la Guardia Civil nella sede del Psoe | altri guai per Pedro Sanchez?

Da liberoquotidiano.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Guardia Civil sta perquisendo in queste ore la sede centrale del Partito Socialista a Madrid. La perquisizione coinvolge alcuni agenti dell’Unità Operativa Centrale. Il primo ministro, che si trova attualmente a Roma per un incontro con il Papa, non è presente. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni o sui motivi dell’azione. La notizia si diffonde in un momento di tensione politica nel paese.

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Bufera a Madrid: diversi agenti dell'Unità Operativa Centrale della Guardia Civil stanno perquisendo in queste ore la sede centrale del Partito Socialista (Psoe) del primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, al momento a Roma per incontrare il Papa. Gli agenti sono alla ricerca di prove su presunti finanziamenti illeciti al partito. L'operazione è legata all'inchiesta secretata del magistrato della Corte Nazionale, Ismael Moreno, sui pagamenti in contanti ricevuti dal Psoe tra il 2017 e il 2024 per spese sostenute dai suoi dirigenti, dipendenti e associati. Alcuni di questi pagamenti, come quelli ricevuti dall'ex ministro dei Trasporti, José Luis Abalos, e dal suo consigliere Koldo Garcia, potrebbero configurarsi come riciclaggio di denaro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Spagna, blitz della Guardia civil nella sede del Psoe mentre Sánchez è a Roma dal Papa

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