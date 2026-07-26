Quasi 300.000 persone sono state evacuate a causa degli incendi boschivi in Europa meridionale, con fiamme che si avvicinano a Bordeaux. La Spagna e la Francia stanno affrontando giornate critiche, con incendi che mettono a rischio diverse aree. Le fiamme continuano a espandersi, causando danni significativi e costringendo le autorità a mettere in atto operazioni di evacuazione di massa. La situazione rimane critica nelle regioni colpite.

L’Europa meridionale attraversa giornate drammatiche a causa di un’ondata eccezionale di incendi boschivi che sta provocando devastazioni e numeri record. Tra Francia e Spagna la situazione ha superato ogni precedente storico, costringendo i governi a misure straordinarie. Quasi trecentomila le persone complessivamente evacuate. In Francia ci sono vari distinti incendi, nelle foreste a ovest di Bordeaux (nella zona sud-occidentale del Paese), in particolare a Cap-Ferret. E nella regione del Var, nel sud-est. Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha schierato, in aggiunta a millequattrocento vigili del fuoco, 1.500 militari e ringraziato i Paesi europei per la solidarietà e gli aiuti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Spagna e Francia bruciano. Quasi 300mila evacuati. Fiamme vicino a Bordeaux

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