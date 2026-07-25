Spagna e Francia in fiamme oltre 220mila evacuati per gli incendi

Da ildifforme.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Incendi in corso in Spagna e Francia hanno evacuato almeno 220.000 persone. La maggior parte delle evacuazioni riguarda la regione di Madrid e la costa sud-ovest francese. La situazione rimane critica, con le autorità che continuano a spostare civili dalle aree colpite. Non sono stati segnalati vittime o danni strutturali dettagliati. La propagazione degli incendi continua a causare evacuazioni in diverse zone, con l’elenco che si aggiorna di ora in ora.

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Resta drammatica la situazione degli incendi che da giorni attanagliano lacosta sud-ovest della Francia e la regione di Madrid. Secondo calcoli dei media, sono almeno220mila le persone costrette a lasciare le proprie abitazioni,ma l’elenco delle evacuazioni si allunga di ora in ora. Oltre 200.000 persone in totale sono finora state evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove impervesano i vasti e incontrollabili incendi boschivi. Il numero è cresciuto con l’evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. I roghi hanno spintoMadrid a dichiarare lo stato di emergenza nazionalee le autorità francesi a ordinare l’evacuazione totale, via terra e via mare, di varie zone. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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