In Francia e Spagna, circa 270.000 persone sono state evacuate a causa di incendi boschivi. Solo in Gironda, in Francia, sono state evacuate 167.000 persone. I roghi sono stati senza precedenti, coinvolgendo vaste aree di foresta. Le autorità hanno attivato operazioni di evacuazione di massa per far fronte alla situazione. Nessun dettaglio sui danni alle proprietà o sulle cause degli incendi è stato comunicato.

Gli incendi boschivi in Spagna e Francia hanno reso necessaria l'evacuazione di quasi 270mila persone, secondo i dati diffusi dalle autorità di entrambi i Paesi. In Francia, il ministro dell'Interno Laurent Nuñez ha dichiarato che 167mila persone sono state evacuate nel dipartimento della Gironda, oltre alle circa 30mila sfollate nelle Landes. Nel frattempo, il delegato del governo a Madrid, Francisco Martín, ha riferito che altre 25mila persone sono state evacuate, portando a 70mila il numero totale degli sfollati in Spagna. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Roghi senza precedenti in Francia e Spagna: quasi 270mila evacuati, 167mila solo in Gironda

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