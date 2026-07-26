La nazionale spagnola ha vinto il Mondiale, con il commissario tecnico che ha attribuito il successo alle giovanili, definendole la base del progetto. La squadra ha concluso la competizione con 38 vittorie consecutive, dopo aver conquistato anche un Europeo. De La Fuente ha sottolineato l'importanza del settore giovanile nel raggiungimento di questo risultato.

Il commissario tecnico della Spagna, De La Fuente, racconta il trionfo mondiale e svela i segreti dietro ad un progetto vincente. 38 partite di fila vinte, un Europeo e ora anche un Mondiale. La Spagna continua a vivere un ciclo straordinario sotto la guida di Luis De La Fuente, grande protagonista del trionfo iridato conquistato a New York. A una settimana dalla vittoria in finale, il commissario tecnico della Roja ha parlato ai microfoni di AS, ripercorrendo il cammino della sua squadra e spiegando i segreti di un gruppo capace di dominare la scena internazionale. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo PERCORSO MONDIALE – « Il percorso si costruisce passo dopo passo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Spagna campione del mondo, De La Fuente: «È il Mondiale di una grande Nazionale, le giovanili la vera base del progetto»

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