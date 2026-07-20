La Spagna ha vinto 1-0 contro l'Argentina nella finale del Mondiale, conquistando il titolo. L'allenatore della squadra spagnola ha sollevato il trofeo, mentre il portiere argentino ha pianto in campo. La partita, definita da molti come tra le più noiose del torneo, si è conclusa senza ulteriori reti. La gara si è svolta come ultimo atto di un torneo che ha visto 104 partite complessive.

La montagna ha partorito il topolino. L’ultimo atto del Mondiale extralarge, la gara 104 del Mondiale dello show senza sosta, la finale del Mondiale delle stelle si trasforma nella partita probabilmente più noiosa di tutta la competizione. Alla faccia di Donald Trump e Gianni Infantino che prima del match si sono goduti in tribuna lo show firmato da Robbie Williams e Laura Pausini - almeno c’è un po’ di Italia - che hanno preceduto il discorso “emozionale” di Tom Cruise. L’halftime show, invece, risulta meno “sbrodolato” del previsto con le esibizioni tra gli altri di Shakira, Justin Bieber e dei BTS. Tutto in perfetto stile americano, tutto secondo uno show programmato nei minimi dettagli. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Spagna-Argentina 1-0: la Roja è campione, de La Fuente sul tetto del mondo. Lacrime per Messi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ESPANHA X ARGENTINA! A GRANDE FINAL DA COPA DO MUNDO ESTÁ DEFINIDA | RESENHA 360 - AO VIVO

Notizie e thread social correlati

Spagna Argentina 1-0: Roja campione del MondoLa Spagna ha vinto 1-0 contro l'Argentina nella finale dei Mondiali 2026 al MetLife Stadium di New York.

Spagna-Argentina 0-1, la Roja è Campione del Mondo per la seconda volta nella storiaLa Spagna ha vinto la finale mondiale per la seconda volta nella sua storia, battendo 1-0 l'Argentina al MetLife Stadium.

Temi più discussi: Mondiali 2026, in corso la finale: Spagna-Argentina 1-0 ai supplementari. LIVE; Mondiali: Spagna campione del mondo, Argentina battuta 1-0 in finale; Mondiali 2026, oggi la finale Spagna-Argentina: analisi e curiosità; Spagna-Argentina, un solo precedente nei Mondiali. Quella volta che Messi abbandonò lo stadio.

La Spagna è Campione del Mondo! 1-0 all'Argentina, decide Ferran Torres. E Lautaro perde un'altra finale x.com

[LIVE News] Coppa del Mondo FIFA. DIRETTA Mondiali 2026, in campo la finale Spagna-Argentina: fuori Lautaro, Gonzalez titolare. Le Furie Rosse vantano nel loro palmares un solo trionfo, nel 2010, l’Albiceleste tre, nel 1978, 1986 e 2022. Il ct Scaloni riman reddit

Spagna-Argentina 1-0 (dts), le pagelle: Torres uomo mondiale (8), lampi di Yamal (6,5). Messi finale senza gloria (5,5)Al MetLife Stadium di New York, nell'ultimo atto del Mondiale 2026, è la Spagna a laurearsi campione con un gol al 1' del secondo tempo supplementare di Ferran Torres ... leggo.it

Spagna-Argentina 1-0 dts in finale ai Mondiali 2026, gol di Ferran Torres: gli highlights della partitaIn diretta la finale dei Mondiali 2026: la partita tra Spagna e Argentina si sta giocando oggi, domenica 19 luglio ... fanpage.it