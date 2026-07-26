spagna a madrid centri di evacuazione per le persone colpite dagli incendi

A Madrid sono stati creati centri di evacuazione a causa di incendi che interessano la parte occidentale della regione e la regione di Valencia. Finora, 116 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. Le fiamme sono ancora attive e stanno causando evacuazioni nella zona. La situazione è in corso di gestione, con le autorità impegnate nel coordinamento delle operazioni di assistenza e sicurezza.

Nella capitale spagnola sono stati allestiti centri di evacuazione mentre gli incendi continuano a imperversare nella parte occidentale della regione di Madrid e nella regione di Valencia, costringendo 116.000 persone ad abbandonare le proprie case. Nella Spagna centrale, gli incendi hanno continuato a divampare nelle province di Madrid, Ávila e Toledo, quest’ultima inserita sabato nel piano nazionale di emergenza. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Spagna, incendio a nord di Madrid: 26mila ettari bruciati e 1.200 persone evacuate

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