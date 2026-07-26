Incendi in Francia e Spagna si valuta l’evacuazione di Bordeaux Nuovo fronte di fuoco vicino a Valencia e fiamme alle porte di Madrid

Da quotidiano.net 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le fiamme si stanno avvicinando a Bordeaux, tanto che il consiglio comunale sta considerando l’evacuazione totale. In Spagna, un nuovo incendio si è sviluppato vicino a Valencia, mentre a Madrid le fiamme sono arrivate alle porte della città. In entrambi i Paesi, le autorità sono impegnate a gestire le emergenze e a coordinare eventuali evacuazioni. La situazione resta critica e in evoluzione.

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Roma, 26 luglio 2026 - La situazione incendi è così grave in Francia che il consiglio comunale di Bordeaux sta valutando l'evacuazione totale della città. La notizia è stata riportata da Sky News e il Guardian: circa 55.000 persone hanno ricevuto l'ordine di evacuazione dai villaggi intorno alla città francese. Il comune di Bordeaux ha circa 270,000 abitanti, 1,4 milioni includendo tutta l'area metropolitana. Nuovo fronte a Valencia. Cattive notizie anche dalla Spagna dove si è scatenato un nuovo fronte di fuoco vicino alla città di Valencia che ha costretto ad evacuare 15mila persone. Le autorità segnalano la difficoltà nel riportare sotto controllo i roghi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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