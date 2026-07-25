Gli incendi boschivi in Francia e Spagna hanno portato all’evacuazione di oltre 220.000 persone nelle aree colpite. Decine di vigili del fuoco sono rimasti feriti durante le operazioni di contrasto alle fiamme. La situazione rimane critica, con focolai ancora attivi e interventi in corso per contenere i roghi. Le autorità stanno monitorando le zone interessate e gestendo le evacuazioni di emergenza.

Gli incendi boschivi continuano a devastare la Francia e la Spagna, facendo salire a oltre 220mila il numero di persone evacuate. Il totale è cresciuto con l’evacuazione di oltre 60mila persone nella regione francese di Bordeaux e dopo che un maxi incendio sviluppatosi a ovest della capitale spagnola Madrid ha costretto 25mila persone a sfollare e 40mila a restare in casa, portando il governo spagnolo a dichiarare lo stato d’emergenza nazionale. Vigili del fuoco e autorità di entrambi i paesi europei sono stati colti di sorpresa dalla forza degli incendi, alimentati dalle alte temperature e dagli effetti a lungo termine dei cambiamenti climatici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Incendi in Francia e Spagna, oltre 220 persone evacuate nelle regioni colpite e decine di vigili del fuoco feriti

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Emergenza incendi in Francia e Spagna. Oltre 220mila evacuati

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Oltre 200.000 persone in totale sono finora state evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove impervesano vasti e incontrollabili incendi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella x.com

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