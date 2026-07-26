Sp4 il ponte di Corniolo avrà un nuovo ‘look’

Notizia in breve

Lavori di consolidamento sono iniziati sulla Sp4 del Bidente, nel tratto del km 32+100 a Corniolo, nel Parco nazionale delle Foreste casentinesi. Interventi riguardano il ponte in muratura situato in località Corniolo, lungo il tratto che collega Corniolo e Campigna. Le operazioni sono già in corso e prevedono il rafforzamento della struttura. Non ci sono ancora dettagli sui tempi di completamento.