Sp4 il ponte di Corniolo avrà un nuovo ‘look’
Lavori di consolidamento sono iniziati sulla Sp4 del Bidente, nel tratto del km 32+100 a Corniolo, nel Parco nazionale delle Foreste casentinesi. Interventi riguardano il ponte in muratura situato in località Corniolo, lungo il tratto che collega Corniolo e Campigna. Le operazioni sono già in corso e prevedono il rafforzamento della struttura. Non ci sono ancora dettagli sui tempi di completamento.
Partono sulla Sp4 del Bidente i lavori di consolidamento del ponte in muratura in località Corniolo. Già avviate le attività di cantiere al km 32+100 nel tratto della Bidentina che da Corniolo porta a Campigna, nel Parco nazionale delle Foreste casentinesi, monte Falterona e Campigna. "L’intervento consentirà di restituire piena efficienza e sicurezza – precisa la nota del servizio infrastrutture della provincia di Forlì-Cesena – a un’infrastruttura di particolare importanza per il territorio, garantendo la continuità della viabilità e preservando un’opera inserita in un contesto ambientale di pregio". Il ponte, interessato da un avanzato stato di degrado, era stato oggetto nel 2021 di un intervento urgente con il posizionamento di una struttura provvisioria in acciaio per garantire la sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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