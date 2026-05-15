Dopo 70 anni va in pensione il ponte Bailey | via libera al nuovo ponte di via Fenili

Ad eseguire i lavori per la demolizione e ricostruzione del ponte di Via Fenili sarà la ditta "Zini Elio - Impresa di Costruzioni" di Bologna con un investimento totale di 770mila euro. Il cronoprogramma prevede una durata totale dei lavori di circa dieci mesi, che partiranno durante l’estate. Il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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