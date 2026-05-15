Dopo 70 anni va in pensione il ponte Bailey | via libera al nuovo ponte di via Fenili
Ad eseguire i lavori per la demolizione e ricostruzione del ponte di Via Fenili sarà la ditta "Zini Elio - Impresa di Costruzioni" di Bologna con un investimento totale di 770mila euro. Il cronoprogramma prevede una durata totale dei lavori di circa dieci mesi, che partiranno durante l’estate. Il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
HER FATHER WAS MURDERED. NOW SHE WANTS JUSTICE... | Full Movie | Like TRUE GRIT
Sullo stesso argomento
Ponte Bailey in pensione. Quattordici mesi di lavori. Il via tra poche settimane. Investimento da 1,6 milioniDopo dodici anni di attesa e milioni di euro spesi in canoni di noleggio, il ponte Bailey tra via Leone X e via Crispi si avvia finalmente verso la...
Lamù va in pensione dopo 100 missioni: il cane dei Vigili del Fuoco scavò al Ponte MorandiDopo 8 anni e oltre 100 missioni, Lamù, femmina di Pastore Australiano dei Vigili del Fuoco, va in pensione.
70 anni fa veniva salito per la prima volta il Manaslu. Era il settimo dei 14 Ottomila a cadere. Dopo Francia, Gran Bretagna, Italia e Austria questa volta era il Giappone a coronare l’inseguimento a una delle 14 vette più alte della Terra. Ma va sottolineato che i facebook
giornate piene senza programmi dopo anni a maledirmi ma tanto va tanto tutto poi va Arisa su ig: it’s Rugiada summer x.com
Dopo i 65-70 anni bisogna mangiare più carne? La risposta è nì: ecco perchéOltre dieci anni fa, il mio laboratorio ha pubblicato i risultati di uno studio riguardo il consumo di alte dosi di proteine, particolarmente quelle di origine animale, negli Stati Uniti: era ... corriere.it