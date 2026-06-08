Ponte Nencioni nuovo scontro sui parapetti Sono pericolosi chiudiamo il ponte il 24 giugno

Il Comune ha annunciato la chiusura del Ponte Nencioni il 24 giugno a causa di problemi di sicurezza sui parapetti. La decisione arriva dopo le segnalazioni di un consigliere sulla stabilità delle spallette del nuovo ponte. La questione riguarda la pericolosità dei parapetti, che sono stati giudicati insufficienti. Non sono stati forniti dettagli su interventi o verifiche tecniche in corso. La chiusura è prevista per garantire la sicurezza pubblica.

Continua il dibattito sui parapetti del nuovo Ponte Nencioni. L’attenzione sul tema era stata posta dal consigliere della Lista Civica Eike Schmidt Massimo Sabatini in merito alla stabilità e alla sicurezza delle spallette della nuova infrastruttura. Nel corso della seduta del Consiglio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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