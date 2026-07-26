L’assessore alle attività produttive di Portomaggiore ha segnalato numerosi danni alle aziende causati da forti temporali verificatisi tra il 15 e il 21 luglio. Richiesto il riconoscimento dello stato di emergenza a causa dei danni subiti. Belletti ha commentato che gli imprenditori hanno reagito con determinazione di fronte alle difficoltà. La richiesta mira a ottenere aiuti ufficiali per fronteggiare le conseguenze delle condizioni meteorologiche estreme.

"Tanti sono i danni alle aziende. È necessario il riconoscimento dello stato di emergenza ". Così l’assessore alle attività produttive e all’agricoltura del comune di Portomaggiore, Enrico Belletti, interviene sulle conseguenze degli intensi fortunali che si sono abbattuti in serie sul territorio tra mercoledì 15 luglio e martedì 21. Un risultato drammatico si è presentato agli occhi della comunità i giorni seguenti al temporale dove a pagarne le conseguenze, oltre il comune, sono state anche le diverse aziende agricole presenti sul suolo comunale. "Il vento ha provocato lo scoperchiamento ed il danneggiamento di capannoni, tensostrutture, magazzini e serre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sos di Belletti: "Gli imprenditori hanno subito alzato la testa"

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