Estorsioni mafiose Ance è con gli imprenditori che hanno denunciato | La legalità è responsabilità collettiva

Da foggiatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli imprenditori che hanno deciso di denunciare le estorsioni mafiose hanno ricevuto il sostegno di Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance), che ha espresso vicinanza a chi ha avuto il coraggio di parlare. In una nota, l’associazione ha ribadito che rispettare la legge rappresenta un dovere condiviso e fondamentale per la tutela delle imprese e della collettività.

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“Agli imprenditori che hanno trovato la forza di denunciare va il nostro sostegno più convinto. La legalità è un valore irrinunciabile e una responsabilità collettiva”.A dichiararlo, Gerardo Biancofiore, presidente Ance Puglia e, da ieri, vicepresidente di Confindustria Puglia, in relazione alle.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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