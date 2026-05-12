Estorsioni mafiose Ance è con gli imprenditori che hanno denunciato | La legalità è responsabilità collettiva

Gli imprenditori che hanno deciso di denunciare le estorsioni mafiose hanno ricevuto il sostegno di Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance), che ha espresso vicinanza a chi ha avuto il coraggio di parlare. In una nota, l’associazione ha ribadito che rispettare la legge rappresenta un dovere condiviso e fondamentale per la tutela delle imprese e della collettività.

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