Flottilla il racconto choc del deputato Carotenuto | Gli israeliani ci hanno picchiato alcuni hanno subito violenza sessuale

Da tpi.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un parlamentare ha riferito di aver assistito a episodi di violenza durante un'operazione di flottiglia, descrivendo l'aggressione da parte di militari israeliani. Secondo quanto riportato, alcuni partecipanti sono stati colpiti e hanno subito violenza sessuale, con donne e anziani coinvolti. La testimonianza indica anche fratture e persone bendate, evidenziando ferite derivanti da colpi ricevuti in faccia. La narrazione si concentra sui danni fisici subiti dai presenti durante l'evento.

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Il parlamentare del M5S è atterrato a Fiumicino: "Torture anche su donne e anziani. Quando ci hanno puntato contro i mitra, sono stati i secondi più lunghi della mia vita" “A noi è andata anche bene: altri sono stati torturati, anche le donne e le persone anziane. Qualcuno ha riportato fratture, altri erano bendati per i colpi ricevuti in faccia. Uno è stato portato in infermeria con probabilmente con delle lesioni interne. Altri ancora hanno subito violenze sessuali”. Così il deputato italiano Dario Carotenuto, del Movimento 5 Stelle, racconta le ore trascorse nel carcere israeliano di Ktziot dopo essere stato fermato dalle autorità dello Stato ebraico insieme agli altri attivisti della seconda spedizione della Global Sumud Fottilla. 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - Flottilla, il racconto choc del deputato Carotenuto: “Gli israeliani ci hanno picchiato, alcuni hanno subito violenza sessuale”
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