Abdoul Ballout, 21 anni di origini libanesi, ricercato per l’attentato al Gay Pride di Berlino, era noto da anni alle autorità come islamista potenzialmente pericoloso. Nonostante fosse sottoposto a misure di sorveglianza speciale, si trovava in libertà e aveva la possibilità di agire. La sua presenza tra le persone presenti al corteo dimostra come il sistema di sicurezza non sia riuscito a prevenire l’attacco.

Abdoul Ballout, il ventunenne di origini libanesi ricercato per l'attentato al Gay Pride di Berlino, era noto da anni alle autorità come islamista potenzialmente pericoloso. Gli era stata concessa la libertà vigilata nonostante la condanna a un anno e dieci mesi inflittagli lo scorso maggio per aver preparato un attentato terroristico. È quanto rivela la "Sueddeutsche Zeitung". Al giovane era stato ordinato di partecipare a un programma di deradicalizzazione, del quale aveva seguito due sedute. La terza, dopo la quale l'Ong che gestisce il programma avrebbe dovuto decidere se prenderlo in carico, era prevista domani. Thomas Muecke, direttore della Rete per la Prevenzione della Violenza, l'Ong in questione, ha confermato alla Ard di aver incontrato due volte il sospetto e di averlo trovato "inafferrabile" e "invisibile". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sorvegliato speciale ma libero di colpire: il fallimento di Berlino sull'attentato al Pride

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Multi SubHired to protect a man who wants to die, she forces him to live

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