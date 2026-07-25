L’attentato al Pride di Berlino

Sabato sera alle 22, un’auto ha investito la folla nel parco di Tiergarten a Berlino durante il Pride, uccidendo una persona e ferendone 16. Tre delle vittime sono in condizioni gravissime, altre otto sono rimaste ferite in modo grave. La polizia ha arrestato il conducente e sta indagando sull’accaduto. Nessuna altra informazione sulle motivazioni dell’attacco è ancora stata resa nota.

Sabato sera intorno alle 22 una persona a bordo di un’auto ha investito la folla radunata per il Pride nel parco di Tiergarten a Berlino, in Germania, uccidendo una persona e ferendone 16, tre in modo gravissimo e otto grave. Il sospettato è ancora in fuga, ed è in corso una grande operazione per cercarlo. La polizia lo ha identificato come Abdul B., dicendo che è noto alle forze dell’ordine e «associato alle idee islamiste». Il sindaco Kai Wegner ha parlato di «un attacco alla nostra società libera e aperta». Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo guidava un suv o un minivan bianco. Ha investito diverse persone lungo l’Ahornsteig, una strada del parco che arriva alla Porta di Brandeburgo, prima di schiantarsi contro un albero. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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