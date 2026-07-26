I legami con l’Isis i precedenti la deradicalizzazione | chi è Abdul Ballout il 21enne ricercato per l’attentato al Pride di Berlino

Un uomo di 21 anni è sospettato dalla polizia di Berlino di aver lanciato un furgone contro la folla durante il Gay Pride di Berlino sabato 25 luglio. Secondo le prime ricostruzioni, si tratta di Abdul Ballout, che è attualmente ricercato. Ballout ha precedenti legati a sospetti legami con l’Isis e a processi di deradicalizzazione. La polizia sta indagando sulle sue eventuali connessioni e sui motivi dell’attacco.

Si chiama Abdul Ballout e ha 21 anni l’uomo sospettato dalla polizia di Berlino per l’ attentato di ieri, sabato 25 luglio, al Gay Pride di Berlino. Sarebbe stato lui, secondo le prime ricostruzioni, a lanciare un furgone contro la folla. Alto un metro e novanta, corporatura esile, capelli neri, ieri sera indossava una felpa scura con il cappuccio e pantaloni bianchi. La polizia ha diffuso una foto segnaletica del 21enne, mettendo in guardia sul fatto che «è pericoloso». Secondo la Bild, in passato è stato condannato per « preparazione di un atto di grave violenza che metteva in pericolo la sicurezza dello Stato». L’Indagine per «sospetto attentato». 🔗 Leggi su Open.online

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