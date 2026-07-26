Sorteggio Champions svelata la data ufficiale | ecco quando il Napoli conoscoerà le otto avversarie
Il sorteggio della fase a gironi della Champions League 2026-2027 si svolgerà subito dopo i preliminari di qualificazione. Le 36 squadre che accederanno alla fase a gironi, tra cui il Napoli, conosceranno i loro otto avversari. La data ufficiale è stata comunicata e corrisponde a pochi giorni dopo la conclusione delle gare preliminari. Le squadre saranno suddivise in gruppi e conosceranno i loro avversari in quella giornata.
Svelato il giorno del sorteggio della League Phase di Champions League 2026-2027, subito dopo la conclusione dei preliminari di qualificazione. Le 36 squadre qualificate, Napoli compreso, conosceranno i loro otto accoppiamenti nella prima fase del torneo. Napoli tra le quattro italiane qualificate: quando scoprirà gli avversari. Gli azzurri attendono questa data cruciale insieme a Inter, Roma e Como, le altre tre rappresentanti italiane nella competizione. La nuova formula della Champions prevede una fase iniziale completamente differente rispetto al passato, con otto sfide dirette assegnate per ciascuna squadra tramite sorteggio. Il Napoli dovrà aspettare ancora un mese per conoscere il percorso europeo che lo attende nella stagione 2026-2027. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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