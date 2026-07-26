Sorteggio Champions svelata la data ufficiale | ecco quando il Napoli conoscoerà le otto avversarie

Notizia in breve

Il sorteggio della fase a gironi della Champions League 2026-2027 si svolgerà subito dopo i preliminari di qualificazione. Le 36 squadre che accederanno alla fase a gironi, tra cui il Napoli, conosceranno i loro otto avversari. La data ufficiale è stata comunicata e corrisponde a pochi giorni dopo la conclusione delle gare preliminari. Le squadre saranno suddivise in gruppi e conosceranno i loro avversari in quella giornata.