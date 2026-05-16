A maggio 2026, Canale 5 presenterà una nuova soap turca intitolata L’Erede. La rete ha annunciato ufficialmente la data di messa in onda, segnando l’inizio di una nuova puntata della programmazione. La trasmissione si inserisce nel palinsesto di primavera, con l’obiettivo di attirare l’attenzione degli spettatori italiani. La serie sarà trasmessa in prima serata, come parte delle novità previste dalla rete per il prossimo mese.

Maggio 2026 segna un nuovo capitolo per la programmazione di Canale 5, che si prepara ad accogliere L’Erede, la nuova soap turca destinata a conquistare il pubblico italiano. Mediaset conferma così il suo legame con le dizi, le serie turche che negli ultimi anni hanno rivoluzionato il palinsesto estivo, portando ascolti record e un seguito sempre più fedele. La produzione, il cui titolo originale è Halef: Köklerin Çagrisi, è reduce da un successo straordinario in patria e promette di replicare il fenomeno anche in Italia, tra passioni proibite, vendette e segreti di famiglia. Cosa sappiamo sulla data di messa in onda? Chi compone il cast di questa nuova saga? E quali sono le anticipazioni sulla trama che ha già fatto impazzire il pubblico turco? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - L’Erede arriva su Canale 5, svelata la data: ecco quando va in onda

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Da venerdì 29 maggio in prima serata su #Canale5 arriva #Lerede ( #Halef - #HalefKöklerinÇa?r?s?) con #IlhanSen #AybükePusat e #BiranDamlaY?lmaz @dumurin @CIAfra73 @Federic01996 @barbarathelife @SzTuat150482 x.com

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