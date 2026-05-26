Alex Marquez dovrebbe essere assente dai Gran Premi di Mugello e Balaton, mancando le gare previste in quei fine settimana. La possibile data di rientro è programmata per il Gran Premio della Repubblica Ceca, che si svolgerà a Brno tra il 19 e il 21 giugno. La sua assenza si protrae per due eventi, con un ritorno indicato per metà giugno.

Alex Marquez dovrebbe restare fuori per due Gran Premi, Mugello e Balaton, con una possibile data di rientro individuata nel Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno, nel weekend del 19-21 giugno. Al momento, però, non si parla di una decisione definitiva, ma di una finestra che il team Gresini starebbe osservando con molta prudenza. Una clavicola nel motociclismo viene spesso considerata quasi una lesione classica. Negli ultimi anni abbiamo visto piloti rientrare in pista in tempi che sembravano impensabili. Si opera, si recupera, si stringono i denti e spesso dopo pochi giorni qualcuno torna già in moto. Quando entra in gioco una vertebra cervicale non conta soltanto la soglia del dolore o la voglia di accelerare. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Svelata la data, ecco quali Gran Premi non correrà e quando tornerà Marquez

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: L’Erede arriva su Canale 5, svelata la data: ecco quando va in onda

MotoGP, Alex Marquez salterà almeno due Gran PremiDurante il Gran Premio di Catalogna 2026 di MotoGP, il pilota spagnolo ha riportato un infortunio che lo costringerà a saltare almeno due gare.

Argomenti più discussi: Temptation Island, svelata la data di partenza: Filippo Bisciglia si prende il giovedì sera. Ecco quando inizia; Ferrari pronta al cambio motore? L’indiscrezione ADUO dalla Francia; Serie A 2026/2027, svelata la data del nuovo campionato: ecco quando inizierà e la novità sulle soste.