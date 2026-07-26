Sorprende ladri in veranda donna accoltellata a Valsamoggia

Una donna è stata accoltellata durante una tentata rapina in una casa di Valsamoggia, in località Stiore, poco dopo le 22.30 del 24 luglio. I ladri sono stati sorpresi in veranda e sono fuggiti. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della stazione di Crespellano.

Una donna è stata accoltellata durante una tentata rapina in abitazione. E’ accaduto poco dopo le 22.30 del 24 luglio, in località Stiore, a Valsamoggia Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Crespellano, dopo una segnalazione. segnalazione. La donna, di circa 50 anni, si trovava da sola in casa, e si sarebbe insospettita poiché il suo cane abbaiava verso la porta finestra della veranda, quindi ha aperto. Si è trovata di fronte due sconosciuti con i quali nata una breve colluttazione: secondo quanto riferiscono i carabinieri, uno dei due avrebbe estratto un coltello, provocandole una ferita lieve. Una vicina ha sentito le urla, nel frattempo erano stati chiamati i carabinieri, quindi i rapinatori si sono dati alla fuga. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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