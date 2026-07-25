A Valsamoggia, una donna di 50 anni è stata aggredita con un coltello da due uomini mentre tentavano di entrare nella sua casa a Stiore. L’intervento è stato possibile grazie all’allarme del cane, che ha fatto scattare la presenza dei ladri. La donna si è difesa e ha riportato ferite da arma da taglio. Non ci sono stati altri feriti o arresti.

Tarda serata di paura, quella di venerdì 24 luglio, a Stiore, frazione del territorio comunale di Valsamoggia, dove una donna di 50 anni è stata aggredita col coltello da due individui che hanno tentato, senza riuscirci, di fare irruzione nella sua abitazione. L'episodio si è verificato intorno alle 22.40 e ha richiesto l'intervento dei carabinieri e del personale sanitario. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ora al vaglio degli inquirenti, la donna era da sola in casa quando è stata insospettita dal comportamento insolito del proprio cane. L'animale, infatti, ha iniziato ad abbaiare con insistenza in direzione della porta finestra della veranda, attirando l'attenzione della proprietaria. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Valsamoggia, viene allertata dal cane e trova due ladri che vogliono entrare in casa: «Ferita con un coltello dopo essersi difesa»

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