Una donna è stata accoltellata a Milano | è in gravi condizioni

Da fanpage.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna di 47 anni è stata accoltellata alla gamba a Milano. È stata trasportata in ospedale in condizioni gravi. La polizia sta cercando l’autore dell’aggressione.

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Una donna di 47 anni è stata brutalmente ferita a una gamba con un coltello a Milano. Si cerca il suo aggressore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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