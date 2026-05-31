Una donna è stata accoltellata a Milano | è in gravi condizioni

Una donna di 47 anni è stata accoltellata alla gamba a Milano. È stata trasportata in ospedale in condizioni gravi. La polizia sta cercando l’autore dell’aggressione.

Una donna di 47 anni è stata brutalmente ferita a una gamba con un coltello a Milano. Si cerca il suo aggressore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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TERRORE A LODI: DONNA SCENDE DALLAUTO E VIENE ACCOLTELLATA DA SCONOSCIUTO: È GRAVISSIMA

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