Al presidio di Porta Venezia, l’unica presente è l’organizzatrice, che tiene in mano un megafono nero e nuovo. Accanto a lei ci sono alcuni fogli A4 bianchi, pronti per essere scritti, anche se al momento sono vuoti. Una vigilessa si avvicina e presta una penna multicolore, utile per scrivere sui fogli. La scena si svolge sotto un cielo grigio, con poche persone in attesa.

Il megafono c’è, nero, nuovo di zecca. I fogli bianchi A4 pure, anche se per scriverci sopra servirà la penna multicolore prestata in extremis da una vigilessa gentile. Le forze dell’ordine non mancano, anche perché il preavviso in Questura annunciava una manifestazione con almeno 200 persone in cammino sabato pomeriggio da Porta Venezia a piazza San Babila per dare solidarietà al gioielliere Mario Roggero, da nove giorni in carcere a Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per l’omicidio di due rapinatori a Grinzane Cavour. Sono almeno una ventina in strada tra poliziotti di commissariato e Digos, carabinieri del Nucleo informativo e ghisa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - "Solidarietà a Mario Roggero". Ma al presidio a Porta Venezia c’è soltanto l’organizzatrice

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