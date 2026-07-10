Il Movimento Politico Partiamo da Qui parteciperà a un sit-in in solidarietà a Mario Roggero, previsto per martedì 14 luglio 2026. La manifestazione si svolgerà in una piazza centrale e coinvolgerà diversi attivisti. La scelta di partecipare è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale del movimento, che ha sottolineato come la difesa delle libertà sia sempre legittima.

“La difesa è sempre legittima” appuntamento martedì 14 luglio 2026 Il Movimento Politico Partiamo da Qui comunica la propria partecipazione al sit-in che si terrà martedì 14 luglio 2026, alle ore 18:30, in Piazza Pugliatti, davanti al Tribunale di Messina, per esprimere solidarietà a Mario Roggero e riportare al centro del dibattito pubblico il tema della legittima difesa. La presenza del Movimento nasce dalla convinzione che la sicurezza dei cittadini e il diritto a difendersi costituiscano principi fondamentali di uno Stato di diritto. “Sul caso Mario Roggero – specifica il Presidente Ninni Petrella – abbiamo riflettuto a lungo sul dibattito che sta animando l’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Partiamo da Qui parteciperà al sit-in in solidarietà a Mario Roggero

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pascal s'impose chez les jaunes | EP03 Complet | Koh Lanta Thaïlande 2016

Notizie e thread social correlati

Emanuela Orlandi, da Napoli a Roma una delegazione di giovani napoletani parteciperà al sit-in del 22 giugnoIl 22 giugno alle 18 si terrà un sit-in in occasione della scomparsa di Emanuela Orlandi, con una delegazione di giovani napoletani che si recherà da...

Vannacci e Cruciani show, a petto nudo sul palco e la dedica all’orafo che uccise i rapinatori: «Siamo tutti Mario Roggero» – Il videoDurante un evento al Teatro Comunale di Vicenza, Roberto Vannacci e Giuseppe Cruciani sono apparsi a petto nudo indossando una maglietta con la...

Si parla di: Manageritalia, nello sport servono competenze manageriali, ma anche contratti e tutele adeguate; Messina, sit-in in Piazza Pugliatti in solidarietà a Mario Roggero.

Partiamo da Qui parteciperà al sit-in in solidarietà a Mario RoggeroIl Movimento Politico Partiamo da Qui comunica la propria partecipazione al sit-in che si terrà martedì 14 luglio 2026, alle ore 18:30, in Piazza Pugliatti, davanti al Tribunale di Messina, […] ... blogsicilia.it