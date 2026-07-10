Partiamo da Qui parteciperà al sit-in in solidarietà a Mario Roggero

Da gbt-magazine.com 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Movimento Politico Partiamo da Qui parteciperà a un sit-in in solidarietà a Mario Roggero, previsto per martedì 14 luglio 2026. La manifestazione si svolgerà in una piazza centrale e coinvolgerà diversi attivisti. La scelta di partecipare è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale del movimento, che ha sottolineato come la difesa delle libertà sia sempre legittima.

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“La difesa è sempre legittima” appuntamento martedì 14 luglio 2026 Il Movimento Politico Partiamo da Qui comunica la propria partecipazione al sit-in che si terrà martedì 14 luglio 2026, alle ore 18:30, in Piazza Pugliatti, davanti al Tribunale di Messina, per esprimere solidarietà a Mario Roggero e riportare al centro del dibattito pubblico il tema della legittima difesa. La presenza del Movimento nasce dalla convinzione che la sicurezza dei cittadini e il diritto a difendersi costituiscano principi fondamentali di uno Stato di diritto. “Sul caso Mario Roggero – specifica il Presidente Ninni Petrella – abbiamo riflettuto a lungo sul dibattito che sta animando l’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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