In piazza, si contano poche persone: su circa 200 annunciati, solo l’organizzatrice e alcuni agenti sono presenti. La manifestazione, promossa sui social, non ha attirato il pubblico previsto. L’attivista animalista che aveva promosso l’evento tiene un discorso con un megafono, mentre gli agenti monitorano la situazione senza intervenire. La piazza appare quasi vuota rispetto alle aspettative iniziali.

Una trentina di agenti e militari schierati per un corteo pubblicizzato via social: col megafono c’è solo l’attivista animalista Stefania Caiafa. 🔗 Leggi su Milano.repubblica.it

© Milano.repubblica.it - Il presidio per Roggero è un flop: annunciati in 200, ma c’è solo l’organizzatrice (e la polizia)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caso Roggero, a Milano indetto corteo nazionale. Ma si presenta solo l’organizzatriceA Milano, una manifestazione nazionale in difesa di Mario Roggero è stata annunciata da Stefania Caiafa, ma solo l’organizzatrice si è presentata.

Caso Roggero: “A Milano una manifestazione nazionale in difesa del gioielliere”. Ma si presenta solo l’organizzatriceA Milano si sarebbe dovuta tenere una manifestazione nazionale a sostegno di un gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori.

Temi più discussi: Mario Roggero in carcere a Bollate, la visita di Matteo Salvini: Lavoreremo perché resti il meno possibile qui; Grazia a Roggero, flop del centrodestra In piazza Strozzi poche decine di persone; Mario Roggero, prima notte in carcere. Salvini in visita, cosa ha detto sulla candidatura; Salvini visita Roggero a Bollate: sarei orgoglioso di candidarlo.

Ci vediamo a Roma, Piazza Cavour, mercoledì 15 luglio, dalle ore 10:30, davanti alla Corte di Cassazione, al presidio di solidarietà per Mario Roggero. Vi aspettiamo #roma #piazzacavour #marioroggero #FuturoNazionale #RoVannacci #massimilianosimoni x.com

Milano: corteo per Roggero si trasforma in presidio solitarioA Milano, il 25 luglio 2026, si è svolto un singolare presidio in difesa di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato a 14 anni e 9 mesi per l’uccisione di due rapinatori. Quella che era sta ... it.blastingnews.com

Corteo nazionale per Roggero a Milano, si presenta solo l’organizzatriceA Milano il corteo nazionale convocato per il caso Roggero si riduce a un presidio solitario. Solo Stefania Caiafa, fondatrice di Avanguardia animalista, in corso Venezia. emmepress.com

Bologna, serata di tensioni tra polizia e manifestanti durante il corteo per Fakir: undici feriti, auto in fiamme e lacrimogeni. Il New York Times: Come George Floyd - Video reddit