Matteo Sioli si è aggiudicato il titolo italiano nel salto in alto con una misura di 2,30 metri durante una competizione allo Stadio Ridolfi di Firenze. L’atleta ha superato al primo tentativo questa altezza, dimostrando sicurezza. La gara si è conclusa con l’atleta che ha eguagliato il record personale stabilito in precedenza. Nessun altro concorrente ha superato la stessa misura, rendendo la vittoria di Sioli decisiva.

Matteo Sioli ha vinto con l'ottima misura di 2,30 il titolo italiano maschile del salto in alto, nel corso dell'evento disputato allo Stadio Ridolfi di Firenze, al termine di una gara in cui ha dimostrato una straordinaria solidità in quanto ha superato al primo tentativo 2.16, 2.20, 2.24 e 2.27, per poi valicare l'asticella della miglior prova al secondo e fallire infine tre volte i 2.34, che avrebbero rappresentato un progresso di 4 centimetri rispetto al suo personale oggi eguagliato., Gianmarco Tamberi, alla sua seconda uscita agonistica dell'anno dopo il debutto nella Diamond League di Montecarlo dove aveva saltato 2.23, si è invece fermato a 2,20 con anche due errori a 2. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Sioli: campione italiano dell'alto eguagliando il personale di 2,30

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