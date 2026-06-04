Matteo Sioli dispensa talento e vince il Golden Gala nel salto in alto!

Matteo Sioli ha vinto il Golden Gala nel salto in alto, superando tutti gli avversari sulla pedana dello stadio Olimpico di Roma. La gara si è svolta durante la quarta tappa della Diamond League 2026, e il giovane atleta ha raggiunto il risultato più alto tra i partecipanti. La vittoria è arrivata con un salto che ha superato le aspettative, confermando il suo talento nel salto in alto.

Matteo Sioli si conferma una delle giovani promesse più interessanti del salto in alto mondiale e trionfa al Golden Gala, facendo saltare il banco sulla pedana dello stadio Olimpico a Roma nella quarta tappa della Diamond League 2026. Il ventenne milanese ha dominato la scena in una gara di medio-basso livello (almeno per quanto riguarda la concorrenza), vincendo comunque con una misura solida e sfiorando il personale. Il campione europeo U23 in carica, esploso nella passata stagione anche tra i “grandi” conquistando il bronzo agli Europei Assoluti indoor di Apeldoorn e arrivando ottavo nella finale dei Mondiali di Tokyo, si è reso protagonista di un’ottima progressione davanti al pubblico italiano superando al primo colpo 2. 🔗 Leggi su Oasport.it

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