Matteo Sioli dispensa talento e vince il Golden Gala nel salto in alto! Primo italiano a gioire neanche Tamberi…

Matteo Sioli ha vinto il Golden Gala nel salto in alto, diventando il primo italiano a trionfare in questa tappa della Diamond League 2026. La competizione si è svolta nello stadio Olimpico di Roma, dove Sioli ha superato tutti gli avversari. La vittoria segna un risultato importante per il giovane atleta, che si conferma tra le promesse più promettenti del salto in alto mondiale.

Matteo Sioli si conferma una delle giovani promesse più interessanti del salto in alto mondiale e trionfa al Golden Gala, facendo saltare il banco sulla pedana dello stadio Olimpico a Roma nella quarta tappa della Diamond League 2026. Il ventenne milanese ha dominato la scena in una gara di medio-basso livello (almeno per quanto riguarda la concorrenza), vincendo comunque con una misura solida e sfiorando il personale. Il campione europeo U23 in carica, esploso nella passata stagione anche tra i “grandi” conquistando il bronzo agli Europei Assoluti indoor di Apeldoorn e arrivando ottavo nella finale dei Mondiali di Tokyo, si è reso protagonista di un’ottima progressione davanti al pubblico italiano superando al primo colpo 2. 🔗 Leggi su Oasport.it

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