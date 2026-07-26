Sioli | campione italiano del salto in alto eguagliando il personale di 2,30

Matteo Sioli ha conquistato il titolo italiano nel salto in alto maschile con una misura di 2,30 metri durante una competizione allo Stadio Ridolfi di Firenze. L'atleta ha superato la quota al primo tentativo, e con questa prestazione ha eguagliato il suo record personale. La gara si è conclusa con successo per Sioli, che ha dimostrato una buona stabilità durante tutta la prova.

Matteo Sioli ha vinto con l'ottima misura di 2,30 il titolo italiano maschile del salto in alto, nel corso dell'evento disputato allo Stadio Ridolfi di Firenze, al termine di una gara in cui ha dimostrato una straordinaria solidità in quanto ha superato al primo tentativo 2.16, 2.20, 2.24 e 2.27, per poi valicare l'asticella della miglior prova al secondo e fallire infine tre volte i 2.34, che avrebbero rappresentato un progresso di 4 centimetri rispetto al suo personale oggi eguagliato., Gianmarco Tamberi, alla sua seconda uscita agonistica dell'anno dopo il debutto nella Diamond League di Montecarlo dove aveva saltato 2.23, si è invece fermato a 2,20 con anche due errori a 2. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Lyles vince nei 100 metri maschili | Diamond League di Atletica 2026

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