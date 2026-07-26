Sinner | no al Masters 1000 di Montreal Tornerà a Cincinnati

Jannik Sinner ha deciso di non partecipare al Masters 1000 di Montreal, in programma quest’anno. È la seconda volta consecutiva che il tennista sceglie di non prendere parte a questo torneo. Invece, tornerà a competere a Cincinnati dal 13 al 23 agosto 2026. La scelta è stata comunicata senza ulteriori dettagli.

PALAU (SASSARI) – Per il secondo anno consecutivo, Jannik Sinner non parteciperà al Masters 1000 del Canada, previsto quest’anno in quel di Montreal. Tornerà al Cincinnati dal 13 al 23 agosto 2026. “Dopo aver valutato attentamente tutti i fattori insieme al mio team, abbiamo preso la difficile decisione di ritirarmi da Montreal”, ha comunicato il n.1 al mondo. “Non è mai facile saltare un evento così importante, ma crediamo che questa sia la decisione giusta per dare priorità alla mia salute. Sono deluso di non poter essere presente, ma non vedo l’ora di tornare a Montreal in futuro”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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