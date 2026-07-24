Sinner non ci sarà ai Masters 1000 di Montreal Nemmeno Djokovic

Jannik Sinner e Novak Djokovic non prenderanno parte al Masters 1000 di Montreal, che si svolgerà dal 2 al 13 agosto. La stessa decisione riguarda anche Carlos Alcaraz, che sta recuperando da un infortunio al polso destro. Nessuno dei tre giocatori sarà presente alla competizione.

Jannik Sinner ha annunciato che non parteciperà al Masters 1000 di Montreal, in programma dal 2 al 13 agosto. E lo stesso ha scelto Novak Djokovic. Sarà assente anche Carlos Alcaraz, alle prese con una lunga riabilitazione dopo l’infortunio al polso destro. Ma chi ci sarà a Montreal?. Sulla carta, quindi, i primi due favoriti del tabellone dovrebbero essere il tedesco Alexander Zverev e il tennista di casa Felix Auger-Aliassime. Nell’entry list figurano poi i nomi di Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Mattia Bellucci e Lorenzo Sonego. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

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