Jannik Sinner tornerà in campo agli US Open dopo aver deciso di saltare il Masters di Montreal. Il tennista ha scelto di prendersi una pausa dopo aver vinto il suo secondo titolo consecutivo a Wimbledon. Il suo rientro è previsto a Cincinnati, dove tornerà a competere prima di concentrarsi sui prossimi grandi appuntamenti. La decisione di non partecipare a Montreal fa parte della strategia di preparazione per gli US Open.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Sinner sceglie il riposo dopo il trionfo a Wimbledon. Dopo aver conquistato il secondo titolo consecutivo a Wimbledon, Jannik Sinner ha deciso di prendersi una pausa prima di tornare in campo. Il numero uno del ranking mondiale, insieme al suo staff, ha optato per un periodo di recupero, rinunciando al Masters 1000 di Montreal per arrivare nelle migliori condizioni possibili agli US Open 2026, considerati il principale obiettivo della seconda parte della stagione. La prossima apparizione ufficiale dell’azzurro è quindi prevista al Masters 1000 di Cincinnati, ultimo grande appuntamento di preparazione prima dello Slam di New York. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Jannik Sinner punta tutto sugli US Open: rientro fissato a Cincinnati, niente Masters di Montreal

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