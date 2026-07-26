Jannik Sinner e Novak Djokovic hanno annunciato il forfait per il Masters 1000 di Montreal, in programma dal primo agosto. Entrambi hanno criticato gli organizzatori del torneo canadese, senza specificare i motivi. Anche Carlos Alcaraz non parteciperà alla competizione. La decisione dei giocatori ha riacceso la polemica sulla gestione dell’evento e le condizioni di partecipazione. La presenza di altre teste di serie è ancora incerta.

AGI - Jannik Sinner e Novak Djokovic, n.1 e n.7 del mondo, hanno dato forfait per il Masters 1000 di Montreal, hanno lamentato gli organizzatori del torneo canadese del circuito ATP che inizia il 1° agosto. "Dopo aver esaminato attentamente tutti i fattori con il mio team, abbiamo preso la difficile decisione di ritirarci da Montreal", ha dichiarato Sinner, che ha appena vinto il torneo di Wimbledon poche settimane dopo aver perso terreno al secondo turno del Roland Garros, vittima di un grosso cedimento fisico. "Non è mai facile perdere un evento così importante, ma pensiamo che sia la decisione giusta dare priorità alla mia salute", ha aggiunto l'italiano. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Sinner, Djokovic e Alcaraz non giocheranno a Montreal. In Canada si riaccende la polemica

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Novak Djokovic v Jannik Sinner Condensed Match | Australian Open 2026 Semifinal

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