atp montreal forfait di sinner e djokovic

Jannik Sinner e Novak Djokovic si sono ritirati dal torneo Masters 1000 di Montreal, in programma dal 2 al 13 agosto. Entrambi i tennisti non parteciperanno all’Atp Montreal. La notizia è stata comunicata nelle ore scorse. Nessun dettaglio sui motivi del ritiro.

Montreal, 24 lug. (Adnkronos) - Il numero uno del mondo Jannik Sinner e Novak Djokovic si sono ritirati dal National Bank Open, Masters 1000 di Montreal in programma dal 2 al 13 agosto. Tra i protagonisti spicca invece Alexander Zverev (n. 3 Atp), vincitore nel 2017, che ha recentemente conquistato il suo primo titolo del Grande Slam al Roland-Garros. Anche il canadese Félix Auger-Aliassime (n. 4), ci sarà e tornerà a disputare il torneo per la nona volta in casa, con l'obiettivo di superare il suo miglior risultato, ovvero i quarti di finale raggiunti nel 2022. Arriva al torneo forte di due quarti di finale consecutivi al Roland-Garros e a Wimbledon e sarà testa di serie numero 2 in un torneo Masters 1000 per la prima volta in carriera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Passante strepitoso di Sinner per conquistare il break contro Djokovic

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Sinner non ci sarà ai Masters 1000 di Montreal. Nemmeno DjokovicJannik Sinner e Novak Djokovic non prenderanno parte al Masters 1000 di Montreal, che si svolgerà dal 2 al 13 agosto.

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