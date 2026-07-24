cosa cambia a montreal senza sinner alcaraz e djokovic teste di serie rivoluzionate cobolli ne beneficia

Al Masters 1000 di Montreal, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic hanno rinunciato alla partecipazione prima dell'inizio del torneo. Di conseguenza, le teste di serie sono state riorganizzate, con un impatto sulla composizione del tabellone. Tra i giocatori che ne hanno beneficiato c'è anche un tennista italiano, che si è qualificato tra i favoriti. La competizione si svolge comunque senza i tre principali favoriti, modificando le dinamiche previste prima delle assenze.

Il Masters 1000 di Montreal perde i suoi tre principali protagonisti ancor prima di iniziare. I forfait di Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic non rappresentano soltanto un impoverimento tecnico e mediatico per il National Bank Open, ma modificano in maniera sostanziale gli equilibri del torneo, ridisegnando il seeding e spalancando scenari completamente nuovi per tutti gli altri protagonisti del circuito. Quando vengono meno tre riferimenti assoluti del tennis mondiale, infatti, il tabellone assume inevitabilmente una fisionomia diversa. Spariscono i favoriti quasi obbligati per la vittoria finale e aumenta sensibilmente il numero dei giocatori che possono legittimamente coltivare ambizioni importanti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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