Sinner anche Gaia Tortora smonta Giovanna Botteri | Ossessione per i suoi soldi
Gaia Tortora ha commentato le dichiarazioni di Giovanna Botteri, accusandola di avere un’ossessione per i soldi di Jannik Sinner. Le polemiche sono scoppiate dopo che la giornalista aveva criticato il tennista, definendolo troppo interessato ai guadagni. Tortora ha espresso che le parole di Botteri sono fuori luogo e che il focus dovrebbe essere sui risultati sportivi, non sulla cifra percepita dal giocatore. Le discussioni sui social continuano a divampare.
Non accennano a placarsi le polemiche dopo le parole di Giovanna Botteri su Jannik Sinner. La giornalista aveva attaccato il numero uno al mondo? Il motivo? Guadagna tanto. E, soprattutto, non ha la residenza in Italia, bensì a Montecarlo. "Anche Sinner abita lì - le sue parole -. Quanto mi rode che Sinner viva a Monte Carlo", aveva detto dialogando con Luca Sommi alla manifestazione Lungo il Fiume: Persone, Cammini, Storie a Medesano. "Quello che mi chiedo sempre è: uno che cosa fa con 70 milioni l'anno? Ti compri una casa, ok, magari il motorino, una macchina, due macchine - ha proseguito la Botteri -. Poi compri una casa al figlio. Ma poi? Cioè 70 milioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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