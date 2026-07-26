Sinner anche Gaia Tortora smonta Giovanna Botteri | Ossessione per i suoi soldi

Notizia in breve

Gaia Tortora ha commentato le dichiarazioni di Giovanna Botteri, accusandola di avere un’ossessione per i soldi di Jannik Sinner. Le polemiche sono scoppiate dopo che la giornalista aveva criticato il tennista, definendolo troppo interessato ai guadagni. Tortora ha espresso che le parole di Botteri sono fuori luogo e che il focus dovrebbe essere sui risultati sportivi, non sulla cifra percepita dal giocatore. Le discussioni sui social continuano a divampare.