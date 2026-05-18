Sintonizzati sul presente | Giovanna Botteri a Sasso Marconi

Da bolognatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovanna Botteri partecipa ai Marconi Days a Sasso Marconi, una manifestazione dedicata alla storia e alla tecnologia delle comunicazioni. Durante l'evento, si confronta con Luca Bottura su come il giornalismo affronta le sfide delle crisi globali, evidenziando il ruolo dell'informazione nel periodo attuale. L'iniziativa si svolge nel rispetto del programma previsto, con attenzione alle tematiche di attualità e comunicazione. La discussione si concentra su aspetti pratici e sulla realtà del giornalismo contemporaneo.

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“Sintonizzati sul presente”. Giovanna Botteri a Sasso Marconi, nell'ambito dei Marconi Days, per dialogare con Luca Bottura sul ruolo del giornalismo al tempo delle crisi globali. Martedì 19 Maggio, ore 18 - Villa Griffone, via dei Celestini 1 I Marconi Days, le giornate organizzate dal Comune di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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