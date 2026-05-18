Sintonizzati sul presente | Giovanna Botteri a Sasso Marconi

Giovanna Botteri partecipa ai Marconi Days a Sasso Marconi, una manifestazione dedicata alla storia e alla tecnologia delle comunicazioni. Durante l'evento, si confronta con Luca Bottura su come il giornalismo affronta le sfide delle crisi globali, evidenziando il ruolo dell'informazione nel periodo attuale. L'iniziativa si svolge nel rispetto del programma previsto, con attenzione alle tematiche di attualità e comunicazione. La discussione si concentra su aspetti pratici e sulla realtà del giornalismo contemporaneo.

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