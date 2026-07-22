Giovanna Botteri ha criticato Sinner per aver scelto di vivere a Monaco, sostenendo che questa decisione possa influire sulla tassazione dei premi vinti. Tuttavia, si è anche evidenziato che il tennista paga le tasse nel paese in cui ottiene i premi. La discussione riguarda quindi le implicazioni fiscali legate alla residenza e ai successi sportivi.

A poche settimane dal trionfo di Wimbledon, la giornalista Giovanna Botteri è tornata a parlare di Sinner, rammaricandosi per la sua residenza a Monaco in relazione a premi e tasse pagate. Durante una manifestazione, Giovanna Botteri e il collega Luca Sommi, parlando del tema della patrimoniale, hanno tirato in ballo il tennista. “Quanto mi rode che Sinner viva a Monte Carlo”, le parole della giornalista. Perché Giovanna Botteri ha criticato Sinner per la residenza a Monaco Giovanna Botteri e Luca Sommi hanno partecipato a un confronto durante la manifestazione Lungo il Fiume: Persone, Cammini e Storie a Medesano, in provincia di Parma. Durante il dibattito, si è parlato di tasse e di patrimoniale, chiamando in causa Flavio Briatore e la sua residenza a Monaco. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Giovanna Botteri attacca Sinner per la residenza a Monaco, ma lui paga le tasse anche dove vince i premi

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Cosa ci fa con quei soldi: Giovanna Botteri attacca Sinner sulla residenza

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