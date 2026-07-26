Dopo due settimane di allenamenti, Giovanni Simeone si siede per parlare della squadra. Con lui, ci sono anche altri due capitani, Zapata e Vlasic. L’attaccante argentino si dice entusiasta della nuova energia portata dall’arrivo di Abate, e crede che il gruppo abbia molte idee. Simeone parla di un “Toro” che ha voglia di creare qualcosa di bello, senza entrare nei dettagli delle strategie.

Parola al Cholito. Scorrono i titoli di coda sui quattordici giorni vissuti a Pinzolo, e Giovanni Simeone si accomoda alla cattedra. Lui che è uno dei tre tenori, insieme a Zapata e a Vlasic, uno dei tre capitani di questo gruppo. Simeone, tocca a lei stilare un bilancio di questo ritiro: come è andata? “Io penso che sia stato un ritiro molto positivo. Cominciamo col dire che è arrivato un nuovo allenatore, Ignazio Abate, e insieme a lui sono arrivate nuove persone: tutti hanno portato una nuova energia. Questo aspetto è molto importante, è una cosa di cui questo gruppo aveva bisogno: gente nuova con lo spirito di vincere e di creare un nuovo Toro”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Simeone: "Nuova energia con Abate, è un Toro pieno di idee. Nascerà qualcosa di bello"

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