Durante la sesta tappa del Tour de France, lunga 186,2 chilometri da Pau a Gavarnie-Gèdre, Tadej Pogacar ha preso il comando della corsa, attaccando con il supporto del compagno di squadra. Dopo pochi metri, Pogacar si è staccato dal suo compagno e ha proseguito in solitaria, vincendo la tappa e ritornando in testa alla classifica generale con la maglia gialla. Il compagno di squadra ha commentato l’esperienza come un privilegio.

Un Tadej Pogacar letteralmente incontenibile domina la sesta tappa del Tour de France, Pau-Gavarnie-Gèdre di 186,2 chilometri. Lo sloveno attacca insieme al compagno Del Toro, lo stacca dopo pochi metri e s’invola solitario verso il traguardo conquistando il successo che gli riconsegna la maglia gialla. Isaac Del Toro prende parte attiva al piano che consente alla UAE Team Emirates-XRG di dominare la corsa e di sferrare l’attacco risolutivo a poco più di quaranta chilometri dalla conclusione. Il messicano si aggrega al gruppo con gli altri big e nel finale piazza lo scatto grazie a cui conquista i quattro secondi di abbuono del terzo posto. Del Toro commenta così la splendida atmosfera condivisa in squadra: “ Stiamo vivendo qualcosa di veramente bello. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Del Toro: “Stiamo vivendo qualcosa di bello. Un privilegio essere l’ultimo compagno di Pogacar in montagna”

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