Abate-Toro intesa vicina | le idee come gioca il suo passato granata
L’accordo tra Abate e Toro è in fase avanzata. L’ex esterno destro, che ha giocato con il club nella stagione 2008-09, sta per diventare il nuovo allenatore. In passato ha avuto una buona stagione in panchina, ma i dettagli dell’intesa non sono ancora ufficiali. La trattativa si concentra sulla firma e sulla definizione del contratto. Nessun altro dettaglio è stato reso noto al momento.
Un ex giocatore granata in panchina. Ignazio Abate è vicino a diventare il nuovo allenatore del Torino per la prossima stagione. Tra il tecnico e la società è stata trovata una prima intesa. Nelle prossime ore continueranno i momenti di confronto che coinvolgeranno il presidente granata Urbano Cairo, il direttore dell’area tecnica Gianluca Petrachi, l’allenatore e i suoi rappresentanti, per definire i diversi aspetti dell’accordo. Abate, quarant’anni da compiere il prossimo 12 novembre, è uno degli allenatori emergenti del panorama italiano. Nell’ultima stagione ha guidato la Juve Stabia in Serie B. È riuscito a far crescere un gruppo giovane e italiano fino a portarlo al settimo posto al termine della stagione regolare, accedendo così ai playoff dove si è spinto fino alla semifinale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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