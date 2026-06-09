Abate-Toro intesa vicina | le idee come gioca il suo passato granata

Notizia in breve

L’accordo tra Abate e Toro è in fase avanzata. L’ex esterno destro, che ha giocato con il club nella stagione 2008-09, sta per diventare il nuovo allenatore. In passato ha avuto una buona stagione in panchina, ma i dettagli dell’intesa non sono ancora ufficiali. La trattativa si concentra sulla firma e sulla definizione del contratto. Nessun altro dettaglio è stato reso noto al momento.