Un audio diffuso rivela un commento di un conduttore di Report che parla di presenza di mafia e massoneria all’interno della Rai. La dichiarazione ha suscitato reazioni politiche da parte di membri di una commissione di vigilanza. La polemica riguarda anche la conduzione del programma, che potrebbe essere messa a rischio. La registrazione è stata pubblicata dalla stampa e ha alimentato tensioni nel settore.

Un’intercettazione di Sigfrido Ranucci contro la Rai gonfia la bufera su Report. “Anche dentro la Rai c’è un po’ di mafia, un po’ di massoneria” ha detto il conduttore in un audio diffuso dalla stampa, scatenando la reazione dei componenti di Fratelli d’Italia della Commissione Vigilanza. Frasi che metterebbero la trasmissione ancora più nel mirino dell’azienda, dopo l’avvio di approfondimenti annunciato da Viale Mazzini sui rapporti tra il giornalista e il presunto mandante dell’attentato nei suoi confronti, Valter Lavitola. L’intercettazione di Sigfrido Ranucci Nell’intercettazione pubblicata dal quotidiano La Verità si sente Ranucci... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sigfrido Ranucci nella polemica per gli audio su "massoni e mafiosi in Rai", conduzione di Report a rischio

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