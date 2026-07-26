Nella Rai mafiosi e massoni Parte la rivolta contro Ranucci

Da laverita.info 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo la pubblicazione di audio inviati a un’amica, il conduttore di Report non ha risposto. Il giornale è già in stampa e il silenzio di Ranucci si protrae. La vicenda riguarda presunte associazioni mafiose e massoniche all’interno della Rai. La reazione del conduttore non si è ancora manifestata, mentre cresce l’indignazione tra colleghi e pubblico. La vicenda sta alimentando polemiche e tensioni nel mondo dell’informazione.

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Il giornale è ormai andato in stampa, portando con sé il silenzio di Sigfrido Ranucci. Dopo la pubblicazione degli audio, inviati alla sua amica Valentina Pelliccia, ci aspettavamo un commento, una smentita, una qualsiasi reazione da parte del conduttore di Report. Invece nulla. Solo una brevissima dichiarazione rilasciata al Tg1: «Ho sempre denunciato situazioni di cui sono venuto a conoscenza, anche oggi ho ricevuto minacce frutto della campagna d’odio nei miei confronti».? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo «Nella Rai mafiosi e massoni». Parte la rivolta contro Ranucci proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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