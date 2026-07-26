In Rai mafiosi e massoni l’audio di Ranucci all’amica influencer che può costargli il posto a Report | la polemica e la rabbia per il vocale privato

Un audio privato del 2021 di un conduttore di Rai3, inviato a un’amica influencer, è stato pubblicato da un quotidiano. Nel messaggio si parla di mafiosi e massoni in Rai. La diffusione ha scatenato una polemica, poiché si discute del possibile impatto sulla posizione del conduttore, anche considerata la sua funzione di vicedirettore. La registrazione ha suscitato reazioni di rabbia e preoccupazione tra chi segue la vicenda.

È il contenuto di un audio privato del 2021 che ha scatenato l’ultima polemica contro Sigfrido Ranucci. A tirarlo fuori è stato il quotidiano La Verità con Matteo Carnieletto, che ha pubblicato estratti di quel vocale mandato dal conduttore di Report e vicedirettore di Rai3 all’amico giornalista e influencer Valentina Pelliccia. In quel messaggio, Ranucci diceva: «Anche dentro la Rai c’è un po’ di mafia, un po’ di massoneria». È bastata questa frase per scatenare una raffica di reazioni dai partiti di centrodestra, in testa Fratelli d’Italia. I componenti meloniani della commissione di Vigilanza Rai, racconta Repubblica, parlano di dichiarazioni «fatte da un dirigente contro la sua stessa azienda, che gettano ombre inquietanti». 🔗 Leggi su Open.online

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«Nella Rai mafiosi e massoni». Parte la rivolta contro RanucciDopo la pubblicazione di audio inviati a un’amica, il conduttore di Report non ha risposto.

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