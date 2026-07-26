Intorno alle 9.30 di questa mattina, un’auto è uscita di strada e si è ribaltata in Strada di Renaccio, a Siena. Il conducente è rimasto incastrato nell’abitacolo ed è stato estratto dai vigili del fuoco. Non sono state fornite informazioni sulle sue condizioni.

SIENA – Intorno alle ore 9.30 di oggi, 26 luglio 2026, i Vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti in Strada di Renaccio, per incidente stradale. Coinvolta una sola vettura che per cause da accertare è finita fuori strada, ribaltandosi. Due gli occupanti a bordo, trasportati entrambi al pronto soccorso, uno dei quali estratto dall’abitacolo dal personale VF. Sul posto anche personale sanitario del 118. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Siena: auto finisce fuori strada e si ribalta al Renaccio. Conducente incastrato, liberato dai vigili del fuoco

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