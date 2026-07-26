Siena | auto finisce fuori strada e si ribalta al Renaccio Conducente incastrato liberato dai vigili del fuoco

Da firenzepost.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Intorno alle 9.30 di questa mattina, un’auto è uscita di strada e si è ribaltata in Strada di Renaccio, a Siena. Il conducente è rimasto incastrato nell’abitacolo ed è stato estratto dai vigili del fuoco. Non sono state fornite informazioni sulle sue condizioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

SIENA – Intorno alle ore 9.30 di oggi, 26 luglio 2026, i Vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti in Strada di Renaccio, per incidente stradale. Coinvolta una sola vettura che per cause da accertare è finita fuori strada, ribaltandosi. Due gli occupanti a bordo, trasportati entrambi al pronto soccorso, uno dei quali estratto dall’abitacolo dal personale VF. Sul posto anche personale sanitario del 118. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Segui gli aggiornamenti su Siena.

siena auto finisce fuori strada e si ribalta al renaccio conducente incastrato liberato dai vigili del fuoco
© Firenzepost.it - Siena: auto finisce fuori strada e si ribalta al Renaccio. Conducente incastrato, liberato dai vigili del fuoco
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Full Video:Veteran returns after 7 years away – Betrayed by her husband and facing a deserted home.

Video Full Video:Veteran returns after 7 years away – Betrayed by her husband and facing a deserted home.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Sulla provinciale 21: Cetona: auto si ribalta e finisce nella scarpata. Conducente incastrato soccorso dai vigili del fuoco

Pisa: auto finisce contro un albero a Fornacette e si ribalta. Conducente incastrata soccorsa dai vigili del fuocoUn’auto è finita contro un albero e si è ribaltata questa mattina a Fornacette, in provincia di Pisa.

Si parla di: La passeggiata finisce sulla grondaia, cane salvato dai Vigili del Fuoco; Auto finisce fuori strada e si cappotta: due donne ferite trasferite in elisoccorso a Siena.

siena auto finisce fuoriSiena: auto finisce fuori strada e si ribalta al Renaccio. Conducente incastrato, liberato dai vigili del fuocoIntorno alle ore 9.30 di oggi, 26 luglio 2026, i Vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti in Strada di Renaccio, per incidente stradale. Coinvolta una sola vettura che per cause da accer ... firenzepost.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web